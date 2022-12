Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BNP Paribas: l'UE autorise la coacquisition de i-Hub information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de i-Hub S.A. par POST Luxembourg (POST), BGL BNP Paribas (filiale de BNP Paribas), Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), Banque Internationale à Luxembourg (BIL) et Banque de Luxembourg (BDL) toutes les six basées au Luxembourg.



i-Hub est un fournisseur de services de soutien à la conformité, qui consistent à aider les entreprises qui effectuent des contrôles afin de se conformer à leurs enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

POST est un prestataire de services postaux, des technologies de l'information et de la communication et de services bancaires au Luxembourg.

BGL, BCE et BDL sont des établissements de crédit fournissant au Luxembourg.

BIL est un groupe bancaire privé qui exerce ses activités au Luxembourg.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.