BNP Paribas: l'UE autorise Arval à réaliser une acquisition

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Terberg Business Lease Group par Arval, société contrôlée par BNP Paribas.



TBLG est une société de location-vente de véhicules à des entreprises et des particuliers aux Pays-Bas.



Arval est une société de location-vente de véhicules à des entreprises et des particuliers. Elle fournit également, de manière accessoire, des solutions de mobilité auxiliaires.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.







