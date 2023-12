Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: l'UE approuve une coentreprise avec AGI information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par BNP Paribas Fortis NV/SA (BNPPF) et AG Insurance NV/SA (AGI), toutes deux basées en Belgique.



La transaction concerne principalement le marché de la vente de véhicules d'occasion à destination de particuliers par le biais d'une plateforme en ligne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu des activités limitées de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.







