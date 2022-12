Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: l'exigence de fonds propres de la BCE est fixée information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a déclaré jeudi avoir reçu de la part de la Banque centrale européenne les exigences en termes de fonds propres que le groupe bancaire français est tenu de respecter.



Dans un bref communiqué, BNP indique que la BCE a fixé à 9,56% le ratio de fonds propres dit 'common equity tier one' (CET1) qui devra être respecté à compter du 1er janvier 2023.



Avec un ratio 'CET1' de 12,1% en date du 30 septembre dernier, le groupe dit se situer pour l'instant 'largement au-dessus des exigences réglementaires'.



A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas progressait de 0,4% jeudi matin, dans un indice CAC 40 en hausse de 0,3%.





