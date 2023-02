Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BNP Paribas: hausse de plus de 7% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 10,2 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 7,5% (+19% hors éléments exceptionnels), avec un résultat brut d'exploitation de 16,7 milliards, en augmentation de 10,5% (+9,3% à périmètre et change constants).



Au total, son produit net bancaire, à plus de 50,4 milliards d'euros, a progressé de 9% (+6,6% à périmètre et change constants), soutenu principalement par ses pôles Corporate & Institutional Banking (CIB) et Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).



La rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués s'établit à 10,2%, 'reflétant les solides performances du groupe grâce à la force de son modèle diversifié et intégré'. Au 31 décembre 2022, le ratio 'common equity Tier 1' de BNP Paribas ressort à 12,3%.