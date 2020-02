Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : hausse de 8,6% du résultat net annuel Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie pour 2019 un résultat net part du groupe de 8.173 millions d'euros, en hausse de 8,6% (+4,7% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation de 13.260 millions, en hausse de 11,2% pour les pôles opérationnels. A 44,6 milliards d'euros, le produit net bancaire s'accroit de 5,9% dans les pôles opérationnels (+0,8% en Domestic Markets, +6,9% en International Financial Services et +11,6% en CIB). Une bonne maîtrise des coûts permet un effet de ciseaux positif de 2,4 points. Le conseil d'administration proposera à l'AG un dividende de 3,10 euros par action (+2,6%) payable en numéraire, soit un taux de distribution de 50% conforme au plan. BNP Paribas anticipe de bénéficier pleinement de l'effet de son plan de transformation en 2020.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%