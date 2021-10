Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : hausse de 32% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 32,2% à 2,5 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, grâce à une forte diminution du coût du risque et à une croissance de 6,4% du résultat brut d'exploitation à 3,99 milliards. A 11,4 milliards d'euros, le produit net bancaire s'est accru de 4,7%, porté par la performance de Domestic Markets et de Wealth & Asset Management, ainsi qu'un niveau de revenus de CIB élevé, avec une croissance dans tous ses métiers. Au 30 septembre 2021, le ratio CET1 s'établit à 13%, en hausse de 10 points de base par rapport au 30 juin. La réserve de liquidité du groupe, instantanément mobilisable, se monte à 478 milliards d'euros et le ratio de levier s'établit à 3,9%.

