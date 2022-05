BNP Paribas: hausse de 19% du résultat net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en croissance de 19,2% à 2,11 milliards d'euros au premier trimestre 2022 (+34% hors éléments exceptionnels et hors taxes soumises à IFRIC 21) et un résultat d'exploitation en hausse de 33,1% à 3,11 milliards.



L'établissement financier a vu son coût du risque chuter de 49,1% à 456 millions d'euros et son résultat brut d'exploitation s'accroitre de 10,3% à 3,56 milliards, pour un produit net bancaire en augmentation de 11,7% à plus de 13,2 milliards.



Dans les pôles opérationnels, le PNB a progressé de 13,5% (+12,1% à périmètre et change constants), tiré par une bonne dynamique commerciale, en particulier chez CIB (+23,6% en organique) avec notamment la cristallisation des gains de part de marché.



Au 31 mars 2022, le ratio 'common equity Tier 1' de BNP Paribas s'établit à 12,4% et sa réserve de liquidité, instantanément mobilisable, à 468 milliards d'euros, soit plus d'un an de marge de manoeuvre par rapport aux ressources de marché.