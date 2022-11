Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BNP Paribas: hausse de 10% du résultat net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022 (+16,4% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation en croissance de 11,7% (+8,9% en organique) à 4,45 milliards.



A 12,3 milliards d'euros, le PNB a augmenté de 8% (+4,9% à périmètre et change constants), avec des hausses de 5,9% en Corporate & Institutional Banking, de 9,6% chez Commercial, Personal Banking & Services et de 8,9% chez Investment & Protection Services.



Au 30 septembre, le ratio CET 1 s'établit à 12,1%, la réserve de liquidité du groupe, instantanément mobilisable, se monte à 441 milliards d'euros, soit plus d'un an de marge de manoeuvre par rapport aux ressources de marché, et le ratio de levier s'établit à 3,9%.