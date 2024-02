Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: hausse de 10% du résultat distribuable en 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie pour l'année 2023 un résultat distribuable de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 10,2% et en ligne avec son objectif, le groupe mettant en avant une progression des revenus, un effet de ciseaux positif et un coût du risque bas.



En hausse de 3,3% à 46,9 milliards d'euros, son produit net bancaire ajusté a été soutenu par des croissances à périmètre et change constants dans les pôles Corporate & Institutional Banking (+2%) et Commercial, Personal Banking & Services (+4,7%).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 14 mai un dividende en numéraire de 4,60 euros, et le retour à l'actionnaire sera porté à 60% du résultat distribuable 2023 par un programme de rachat d'actions de 1,05 milliard d'euros prévu en 2024.





