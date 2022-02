Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: hausse d'un tiers du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en forte hausse de 34,3% à 9,49 milliards d'euros pour 2021, avec une chute de 48,8% de son coût du risque, à 2,92 milliards, et une progression de 7,4% du résultat brut d'exploitation, à 15,12 milliards.



Le produit net bancaire augmente de 4,4% à 46,23 milliards d'euros, dont une croissance des pôles opérationnels de 3,7% à périmètre et change constants, tirée en particulier par le pôle domestic markets (+5,2%) avec la progression dans les réseaux et des métiers spécialisés.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 17 mai un dividende de 3,67 euros, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat 2021. Ce versement portera le taux de distribution total au titre de l'année écoulée à 60%, compte tenu de rachats d'actions.





