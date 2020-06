Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : gros 'gap' sous 37,2E, replonge vers 35E Cercle Finance • 11/06/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas vient de ricocher sous 40,67E (et 38,45E en clôture le 8/6) ouvre un gros 'gap' sous 37,2E et replonge vers 35E (ex-znith du 2 juin). Il existe peu de support identifiables avant les 32,25E (plancher du 29 mai), voir avant le comblement du 'gap' des 31,49E du 26 mai puis le test de l'ex-résistance des 31E (du 25 mars au 29 avril puis 25 mai).

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.29%