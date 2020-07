Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : grimpe de +6% vers 36,5E Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas grimpe de +6% vers 36,5E et préserve in extremis le support des 34,3E des 15 et 20 jiin (fixing de clôture et d'ouverture respectivement). La toute prochaine résistance se situe désormais vers 37,4E, la suivante à 38,5E (récent zénith du 21 juillet).

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.85%