Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: gagne près de 1%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas gagne près de 1% à Paris, soutenu par une analyse de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre et remonte son objectif de cours de 72 à 74 euros au lendemain de la publication de ses résultats annuels, estimant que 'la forte cohérence historique de BNP Paribas continuera d'attirer les investisseurs'.



Mettant en avant un nouveau plan 2025 qui a dépassé les attentes, le broker indique relever ses estimations de BPA pour les exercices 2022-24 de 3 à 4% en moyenne, ce qui lui permet d'atteindre l'objectif d'un BPA de 9,50 euros d'ici l'exercice 2025.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.08%