BNP Paribas : gagne 1,5%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 24/02/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% après l'analyse de Barclays. Le bureau d'études a relevé mercredi sa recommandation sur le titre BNP Paribas de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et rehaussé son objectif de cours de 40,3 à 45,2 euros. Dans une note de recherche consacrée aux banques européennes, le courtier estime qu'un certain nombre de risques entoure sa thèse d'investissement négative sur le groupe, à commencer par l'hypothèse d'une cession de la filiale américaine de banque de détail BancWest et la perspective d'une redistribution de capital susceptible de suivre dans la foulée.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.46%