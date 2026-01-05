BNP Paribas fusionne ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas BNPP.PA a annoncé lundi la création de BNP Paribas Asset Management pour la gestion d'actifs, une décision faisant suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM).

Selon un communiqué du groupe, les activités de gestion d'actifs de BNP Paribas, composées d'AXA IM, BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNPP REIM) et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), ont fusionné leurs principales entités juridiques sous une structure unifiée détenue par BNP Paribas Cardif le 31 décembre 2025.

Ces activités opérent désormais sous une seule marque - BNP Paribas Asset Management, indique la banque.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)