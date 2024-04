Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas: funiculaire haussier de 5 semaines, teste 66,66 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 16:39









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas est embarqué dans un funiculaire haussier de 5 semaines: le titre teste 66,66E, nouveau record annuel et meilleure marque depuis la clôture record du 13/02/2023 (66,96E).

BNBP-Paribas surpasse le zénith des 65,7E du 27/02/2023 et va tenter d'établir un nouveau record absolu, au-delà des 68E (en intraday le 10 février 2022 puis 66,56E en clôture).





