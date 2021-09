BNP Paribas Fortis place environ 2% du capital d'Euronext

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - BNP Paribas Fortis a annoncé le succès du placement d'environ 2,2 millions d'actions Euronext N.V, au prix de 101 euros par action, représentant environ 2% du capital de l'opérateur boursier et 220 millions d'euros, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. La décote s'élève à 4,08% par rapport au cours de clôture de la veille. Le règlement-livraison des actions interviendra le ou autour du 21 septembre 2021.

