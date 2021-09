Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : Fitch relève la perspective de sa note information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Fitch Ratings a annoncé jeudi soir avoir relevé de 'négative' à 'stable' la perspective de sa note long terme 'A+' sur BNP Paribas. Cette révision, explique l'agence dans un communiqué, est due à la réduction des risques associés aux résultats financiers et à la qualité des actifs du groupe bancaire français dans un contexte de redressement de l'économie. 'Nous nous attendons à ce que les résultats de BNP Paribas en 2021 et 2022 restent cohérents aves les niveaux moyens de long terme du groupe', souligne Fitch. L'agence met en avant le modèle économique particulièrement stable de l'établissement bancaire, mais aussi son profil diversifié ainsi que la résistance de ses performances financières. Avec un gain de plus de 0,2%, l'action BNP Paribas surperformait l'indice CAC 40, qui accusait un repli de 0,8% en début de matinée.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.74%