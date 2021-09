BNP PARIBAS : Fitch Ratings relève la perspective à Stable

(AOF) - Fitch Ratings a révisé la perspective de BNP Paribas S.A. de négative à stable et a confirmé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme de la banque à 'A+'.

La révision des perspectives reflète principalement l'opinion de l'agence de notation selon laquelle les risques pesant sur les bénéfices, la capitalisation et la qualité des actifs de la banque ont diminué, soutenus par l'amélioration des perspectives macroéconomiques sur les principaux marchés du groupe, notamment la France, l'Italie, la Belgique et les États-Unis. Nous pensons que les bénéfices de BNPP en 2021 et 2022 resteront cohérents avec les niveaux moyens à long terme du groupe.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.