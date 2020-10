BNP PARIBAS finalise son accord stratégique avec Allfunds

(AOF) - BNP Paribas et Allfunds, spécialisé dans la wealth technology, ont annoncé la finalisation de leur accord stratégique visant à créer des services de distribution de fonds de nouvelle génération. Dans le cadre de ce partenariat, BNP Paribas Securities Services, leader mondial en matière de banque dépositaire et de services aux fonds, offrira à ses clients un accès à plus de 2.000 gestionnaires de fonds et 100 000 fonds ainsi qu'une gamme de services analytiques de nouvelle génération depuis sa nouvelle plateforme Fund@ccess.

De plus, la banque confiera à Allfunds la gestion de ses contrats de distribution des fonds d'investissement tiers distribués pour le compte des entités de banque de détail, de gestion de patrimoine, d'assurance et de gestion d'actifs du Groupe BNP Paribas.

Dans le cadre de cet accord, environ 250 collaborateurs de BNP Paribas Securities Services ont rejoint Allfunds, principalement en Pologne et en Italie, afin de contribuer à son expansion.

BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management détiennent désormais ensemble une participation stratégique de 22,5 % dans Allfunds.