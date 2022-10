Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: finalise l'acquisition de Kantox information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce ce mardi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Kantox, fintech leader dans la gestion automatisée du risque de change.



La technologie de Kantox permet de centraliser la gestion de l'ensemble des opérations de change des entreprises avec une solution simple et fondée sur les API qui s'est révélée être une solution unique dans les paiements B2B internationaux.



Fort de son modèle intégré, BNP Paribas veut accélérer le développement de Kantox et soutenir le déploiement de son offre.



'Accompagner nos clients dans leur développement et leur apporter les solutions technologiques avancées est l'une des priorités de notre plan stratégique GTS 2025', soutient Yann Gérardin, directeur général délégué, responsable du pôle CIB de BNP Paribas.



Cette acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée dans les prochains mois.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -1.82%