BNP Paribas: finalise l'achat de la banque en ligne Floa information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de la banque en ligne Floa. Présente en France, en Espagne, en Belgique, en Italie et au Portugal, Floa compte plus de trois millions de clients, finance chaque année 2,5 milliards d'euros de biens et services et ambitionne de devenir le leader européen des facilités de paiement.



Déjà leader français des facilités de paiement, Floa travaille déjà avec d'importants e-commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing...), des acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances...) et des fintechs (Lydia, Bankin, Joe) pour lesquels elle développe des services sur-mesure.



Selon Thierry Laborde,directeur général délégué de BNPParibas, cette acquisition va permettre à BNP Paribas de 'renforcer son portefeuille de solutions innovantes en matière de paiement et de crédit pour apporter une offre complète à ses clients en Europe'. De plus, 'l'opération s'inscrit pleinement dans le cadre des fortes ambitions du groupe d'accélérer sur ce secteur en croissance', a-t-il ajouté.