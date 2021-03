BNP PARIBAS favori pour racheter ORANGE Bank

(AOF) - BNP Paribas ferait figure de favori pour la reprise d'Orange Bank, faute de réelles alternatives, affirme BFM TV. La néobanque est actuellement contrôlée par Orange à hauteur de 78% et par Groupama pour le solde. L'assureur souhaiterait céder ses parts. BNP Paribas entendrait devenir l'actionnaire majoritaire d'Orange Bank. Une telle opération lui permettrait de renforcer son offre bancaire alternative, étant déjà propriétaire de Nickel. Selon le média, BNP Paribas veut profiter du réseau international d'Orange en Afrique, en Espagne et en Pologne.

