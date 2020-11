Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : exigences de fonds propres notifiées par la BCE Cercle Finance • 27/11/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir reçu la notification par la BCE des résultats du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2020 qui indique que les exigences de fonds propres sur base consolidée de l'an dernier restent en vigueur pour le groupe. L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que BNP Paribas doit respecter sur base consolidée à partir du 1er janvier 2021 est de 9,23% (hors Pillar 2 guidance), l'exigence de Tier 1 capital, de 10,96%, et l'exigence de Total capital, de 13,28%. Le groupe bancaire rappelle se situer largement au-dessus des exigences réglementaires, avec au 30 septembre dernier, un ratio CET1 de 12,6%, un ratio Tier 1 de 14,1% et un ratio Total Capital de 16,3%.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.23%