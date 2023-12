Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: exigence de capital notifiée par la BCE information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - BNP Paribas s'est vu notifier par la BCE une exigence de fonds propres de CET1 sur une base consolidée au 1er janvier 2024 de 10,02% (hors Pillar 2 guidance), une exigence de Tier 1 capital de 11,81% et une exigence de Total capital de 14,18%.



Le groupe bancaire affirme se situer largement au-dessus de ces exigences réglementaires, avec au 30 septembre 2023 un ratio CET1 de 13,44%, un ratio Tier 1 de 15,55% et un ratio Total Capital de 17,80%, son objectif de ratio CET1 à l'horizon 2025 étant de 12%.



L'exigence de ratio de levier que BNP Paribas doit respecter sur base consolidée à partir du 1er janvier 2024 est de 3,85% (hors Pillar 2 guidance). Il revendique au 30 septembre 2023 un ratio de levier de 4,49% et un objectif à l'horizon 2025 de 4,3%.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%