BNP Paribas: en négociations pour acquérir AXA IM

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir AXA Investment Managers (AXA IM), représentant environ 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d'une large part de ses actifs.



Après cette acquisition, BNP Paribas Cardif pourrait déléguer à cette plateforme la gestion de ses actifs d'assurance et d'épargne à hauteur de 160 milliards d'euros. Le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1.500 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat se monte à 5,1 milliards d'euros au closing, anticipé pour l'été 2025. Le retour sur capital investi attendu de l'opération, dès la troisième année, serait supérieur à 18% pour BNP Paribas.



La transaction envisagée est soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel, en vue d'un accord d'ici la fin de l'année. Son closing nécessitera aussi les autorisations des autorités compétentes.





