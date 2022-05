BNP Paribas: en forte hausse après les résultats information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 15:38

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 67 euros sur BNP Paribas, à la suite de la publication par la banque française de résultats jugés solides au titre du premier trimestre 2022 et accompagnés de perspectives 2022-25 confirmées.



'BNP Paribas a battu massivement les attentes en termes de bénéfices (53% au-dessus du consensus pour le résultat net publié et le profit avant impôt ajusté), grâce notamment à de solides revenus', souligne ainsi le broker.



Selon lui, le dépassement des attentes de revenus est en grande partie dû aux activités de marchés, mais toutes les subdivisions ont battu les attentes sur les revenus et le résultat brut d'exploitation, alors que le ratio CET1 les a légèrement ratés à 12,4%.



Oddo s'attendait à des revenus de 11 801 ME (-0.2%), marginalement supérieurs au consensus (11 721 ME), avec notamment une hausse de l'activité en banque de détail en France (+7.1%e), pour Arval et les activités de leasing (+9.9%e), en banque privée (+1.6%e) et pour les activités de BFI (+3.7%e).



Oddo confirme également sa recommandation Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 68 E.



' BNP Paribas conserve un profil de risque limité (solidité de son bilan, business model très diversifié). Le groupe pourra également, à terme, redéployer le montant de capital libéré après la cession de BancWest (7 MdE), ce qui devrait lui permettre d'accélérer la croissance de son RN. Les objectifs financiers de son plan stratégique 2025 (hausse moyenne de ses revenus et de son RN de plus de respectivement 3.5% et 7%) restent ainsi atteignables malgré la crise ' indique le bureau d'analyses.