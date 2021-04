Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : double-sommet sous 53,5E Cercle Finance • 20/04/2021 à 14:05









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas esquisse l'ébauche d'un double-sommet sous 53,5E, un 'top' marqué les 9/10 mars puis le 19 avril. Un 'avalement baissier' ramène le titre vers 51,6E mais cela ne constitue pas encore un signal baissier : la consolidation -et le 'M' baissier- seraient en revanche confirmés en cas d'enfoncement du récent plancher des 50E du 23 mars ('fixing' d'ouverture) avec les 46,48E en ligne de mire (comblement du 'gap' du 12 février... qui coïncide avec l'ex-zénith du 7 janvier).

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.32%