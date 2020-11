Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : dopé par ses résultats, bondit vers 33,2E Cercle Finance • 03/11/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas, dopé par ses résultats, bondit vers 33,2E. La remontée s'est amorcée avec le comblement du 'gap' des 28,98E du 25 mai et le titre efface en 48H toutes ses pertes (-15%) depuis le 26 octobre et s'attaque à la résistance oblique issue des précédent sommets des 38E du 28/08 et 33,9E du 23/10

