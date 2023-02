Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: dividende et rachats d'actions annoncés information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, BNP Paribas annonce que son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 16 mai un dividende de 3,90 euros par action, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat distribuable de 2022.



Le retour à l'actionnaire sera porté à 60% du résultat distribuable de 2022 en intégrant la contribution de Bank of the West de 2022 avec le lancement d'un programme de rachat d'actions de 962 millions d'euros.



BNP Paribas prévoit un programme de rachat d'actions de cinq milliards d'euros (dont quatre milliards liés à la cession de Bank of the West et un milliard au titre de la distribution ordinaire) qui sera exécuté en deux tranches équivalentes.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.09%