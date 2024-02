Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas: dévisse de -10% vers 56,4E information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas: dévisse de -10% vers 56,4E, victime du mauvais accueil réservé à un 'nettoyage de bilan' au T4 (hausse des provisions

Le titre offre 8% de rendement sans risque de remise en cause dans un avenir prévisible, la direction confirme des rachats d'actions... mais graphiquement, le 'gap' sous 62,16E, que rien ne permettait d'anticiper (tous les voyants étaient au vert), n'est pas de bon augure.

En effet, le titre pulvérise le support des 60,3E 13/12/2023 et 17/01/2024, puis efface tous les gains depuis le 29/11/2023 ('gap' des 57,13E comblé): il faudra absolument préserver le support des 55,5E du 13/11/2023 qui coïncide avec le support oblique moyen terme issu du plancher des 49E puis des 53,7E des 20 mars et 31 octobre 2023





