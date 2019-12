BNP Paribas : deux transactions logistiques finalisées

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM, agissant pour le compte de son fonds Eurozone Logistics Fund (ELF), annonce avoir finalisé deux nouvelles transactions logistiques de classe A en novembre, représentant un volume d'investissement total d'environ 85 millions d'euros.

Le premier actif, un nouvel entrepôt au sein du marché logistique urbain de Milan, a une superficie locative totale d'environ 15.000 m² et est entièrement loué à un logisticien (3 PL) italien pour une durée ferme de six ans et demi.

Le second, situé à Amblainville (département de l'Oise), affiche environ 85.000 m² de surface locative et est intégralement loué à un acteur de l'ameublement et de la maison pour une durée sécurisée de six ans.