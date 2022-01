BNP Paribas : Deutsche Bank revalorise

(AOF) - Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 66 euros à 75 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur BNP Paribas dans le cadre d'une étude consacrée aux banques françaises avant la publication de leurs comptes du quatrième trimestre.bIl prévoit un coût du risque d'environ 40 points de base.

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 44,63 Mds€ réalisé par les services financiers internationaux (35 %) , les réseaux bancaires (34 %) et la banque d’investissement (31 %) ;

- Engagements à plus de 80 % dans des pays « riches » : France pour 34 %, Belgique & Luxembourg pour 15 %, Italie pour 10 %, autres pays européens pour 19 %, Amérique du nord pour 12 %, Asie-Pacifique pour 5 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la diversification dans les implantations et métiers, les synergies et la coopération entre les métiers, sur l'innovation opérationnelle et pour les clients ;

- Capital détenu par l'Etat belge (7,7 %), le grand duché de Luxembourg (1 %) et les salariés (4,4 %), avec un conseil d’administration de 13 membres présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général ;

- Position financière solide -ratio CET 1 de 13 % et liquidités de 478 Mds€ à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie de croissance en voie de redéfinition dans le futur plan 2025 ;

-Stratégie d’innovation la mieux notée du secteur et focalisée sur la digitalisation : en interne : appui aux intrapreneurs (Lux Future Lab, People'sLab4Good, Bivwak) / dans l’offre aux clients : 4,4 millions de clients « digitaux », leader en France dans les fonctionnalités digitales, plateformes leaders mondiaux dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! / partenariats : plateforme mondiale Plug and Pay d'accélération de start-up ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (1 er mondial dans les obligations vertes, 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables, 1 er en EMEA dans les obligations à critères ESG) : objectif de neutralité carbone en 2050 / intégration systématiques des critères ESG dans tous les métiers du groupe / vers un portefeuille de prêts alignés sur la trajectoire de l’accord de Paris (arrêt du financement du charbon en 2030 en Europe et déploiement de la méthodologie Pacta) / objectif de 210 Mds€ financements de transition énergétique pour 2022, financement de la biodiversité ;

- Renforcement dans la banque en ligne avec le rachat de Floa Bank.

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 76,8 € à fin septembre, à comparer au cours de Bourse ;

- A fin septembre 2021, progression de 5,2 % du produit net bancaire et de 13,6 % du résultat net.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.