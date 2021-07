Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : décroche sous 49,7E, vers une rechute sur 44E Cercle Finance • 19/07/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas décroche en 'gap' de rupture sous le support des 49,7E ('gap' sous 49,88E) et s'enfonce dans la foulée sous 48E. Le 'gap' des 46,48E du 12 février devrait être rapidement comblé (ce niveau correspond à l'ex-résistance du 80 janvier) et la rechute pourrait se poursuivre jusque sur 44E.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -4.05%