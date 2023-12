Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: déclassification d'instruments de dette information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce son intention de ne plus comptabiliser certains instruments de dette subordonnée dans le calcul de ses ratios réglementaires au 31 décembre 2023, en excluant ces instruments de ses fonds propres de catégorie 2.



Cette déclassification concerne des titres participatifs émis en 1984-85 et des obligations subordonnées perpétuelles émises en 1985-86. Au 30 juin 2023, le montant reconnu en fonds propres de catégorie 2 et lié à ces instruments s'élevait à environ 726 millions d'euros.



BNP Paribas a l'intention d'exercer l'option de remboursement des obligations subordonnées perpétuelles d'un montant de 274 millions de dollars émises le 22 septembre 1986 à la prochaine date d'option, sous réserve d'obtenir l'accord préalable de la BCE.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%