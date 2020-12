Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : déborde les 45E, test des 45,75E imminent ? Cercle Finance • 14/12/2020 à 13:49









(CercleFinance.com) - La chasse aux 'values' a démarré, à 96H de la séance des '4 sorcières'. Les banques qui présentent une 'book value' très faible sont privilégiées et BNP-Paribas en tête des listes d'achat déborde les 45E, en direction du zénith des 45,75E du 4 décembre. En cas de franchissement, le prochain objectif se situe au niveau de l'ex-plancher des 48,34E du 3 février (voir 48E par excès).

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.41%