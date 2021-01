Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : déborde les 45E, re-test des 45,75E imminent ? Cercle Finance • 06/01/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - A l'image de tout le secteur bancaire qui surfe sur la hausse des taux US, BNP-Paribas (+4,5%) déborde les 45E : un re-test des 45,75E (zénith du 4 décembre) semble imminent. L'enjeu serait de parvenir à s'extraire du corridor 41,7/45,7E en direction des 50E afin de combler l'ex-'gap' du 27/02/2020.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.71%