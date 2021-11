Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : déborde le palier des 62E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas déborde le palier des 62E et affiche son meilleur score depuis le 10 mai 2018 : le titre qui e effacé la récente résistance des 60E file tout droit vers un retracement du zénith des 64,35E du 2 mai 2018.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.27%