BNP Paribas: dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance négative à Paris, BNP Paribas avance d'un peu moins de 1%, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 68 euros au lendemain des trimestriels de la banque.



'BNP Paribas a bénéficié d'une très bonne dynamique commerciale, capitalisant la forte position concurrentielle de ses plates-formes, et d'une très bonne gestion de ses risques', souligne l'analyste, ajoutant que le titre 'se traite à de très faibles multiples'.



Ces propos positifs viennent s'ajouter à ceux de Jefferies, qui a réaffirmé mardi son conseil 'achat' et son objectif de cours de 67 euros, soulignant que 'BNP Paribas a battu massivement les attentes en termes de bénéfices'.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.14%