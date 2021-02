Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : dans le vert après ses résultats annuels Cercle Finance • 05/02/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - BNP Paribas grappille près de 1% après la publication, au titre de 2020, d'un résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels en baisse de 19,2% à 6,8 milliards d'euros, avec une forte augmentation du coût du risque en lien avec la crise sanitaire. Le résultat brut d'exploitation s'est accru de 6,2% à 14,08 milliards d'euros, pour un produit net bancaire presque stable (-0,7%) à 44,27 milliards, mais en progression de 1,3% à périmètre et change constants grâce au dynamisme du pôle CIB. Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,11 euro par action en mai 2021, soit 21% du résultat 2020, et envisage une restitution complémentaire de 29% du résultat 2020 après fin septembre 2021 sous forme de rachat d'actions ou de distribution de réserves.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.27%