BNP Paribas: dans le rouge sur une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - BNP Paribas recule de près de 2% en début d'après-midi et sous-performe ainsi un CAC40 stable, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 69,2 à 57,7 euros.



'BNP Paribas est bon marché en termes absolus, mais nous pensons qu'il est trop dépendant de la croissance de la BFI pour atteindre son objectif de ROTE', juge le broker, qui anticipe pour le groupe bancaire des BPA inférieurs de 9 à 14% aux consensus.





