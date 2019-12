Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : closing d'un fonds de prêts aux PME européennes Cercle Finance • 20/12/2019 à 13:36









(CercleFinance.com) - BNPP AM annonce avoir réalisé le premier closing de son second fonds de prêts aux PME européennes, BNP Paribas European SME Debt Fund 2, à hauteur de 345 millions d'euros, auprès de 13 investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. Il a pour vocation de financer les projets de croissance des Petites et Moyennes Entreprises européennes, en leur offrant une solution de financement innovante alliant prêt bancaire traditionnel et fonds de prêts. Ce closing intervient dans la continuité du premier fonds de prêts aux PME lancé par BNPP AM fin 2016, et qui a permis de financer près d'une centaine d'entreprises pour une taille cible de 500 millions d'euros qui devrait être atteinte au premier trimestre 2020.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.09%