Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas : chute de plus de 7% vers 60,5E information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas chute de plus de 7% vers 60,5E et ouvre au passage un 'gap' de rupture' sous 66,05E.

Le titre efface tous ses gains depuis le 13 mars dernier et pulvérise le bon support des 63,9E des 16/17 avril dernier (qui coïncidait avec le zénith du 2 janvier dernier).

Au plus bas ce jour, BNP-Paribas tutoyait l'ex-support des 60,3E des 13 décembre 2023 et 13 janvier 2024... et sous ce seuil, le prochain palier de soutien ne se dessinerait pas avant 56,5/56,6E.





Valeurs associées BNP PARIBAS 63.23 EUR Euronext Paris -4.73%