BNP Paribas : cession du futur siège social de Real Estate

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce avoir cédé fin décembre 2019 Métal 57, son futur siège social à Boulogne-Billancourt, à une joint-venture de CDC Investissement Immobilier, agissant pour le compte de la Caisse des Dépôts et des Assurances du Crédit Mutuel. Après l'avoir acquis en décembre 2017, la filiale de services immobiliers de BNP Paribas prendra à bail cet ensemble des 37.000 m² SDP, situé sur l'ancien site emblématique des usines Renault, à partir de janvier 2022.

