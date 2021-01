Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : certifié 'Top Employers Europe' Cercle Finance • 26/01/2021 à 12:49









(CercleFinance.com) - Pour la huitième année consécutive, BNPParibas s'est vu accorder par Top Employers Institute, le label 'Top Employer Europe' 2021. Cette labélisation est rendue possible par la certification de BNPParibas dans sept pays du Groupe: la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Turquie et l'Ukraine. Depuis 25 ans, Top Employers Institute certifie l'excellence des pratiques des entreprises candidates en matière de ressources humaines. Pour ce faire, il réalise un audit portant sur 20 thématiques liées aux ressources humaines. Cette année, BNPParibas obtient une moyenne globale de 89 % (stable par rapport à 2020). La moyenne globale de l'ensemble des Top Employers Europe quant à elle s'élève à 83 %.

