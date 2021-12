Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: cavalier seul à la hausse, franchit 57E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Alors que 95% des valeurs du CAC étaient en baisse ce lundi matin, BNP-Paribas faisait cavalier seul à la hausse, franchissant 57E.

Le titre a bien repris appui sur son support oblique moyen terme des 56,1E, reste à refranchir l'oblique baissière des 57,1E





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.07%