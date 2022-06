Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : cassure alarmante des 46,5 puis 45,3E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas valide une cassure alarmante de deux supports, presque simultanément : celui des 46,6E des 7 avril puis 13 et 24 juin, puis celui plus crucial des 45,3E, le plancher annuel des 7 et 8 mars.

Le titre risque de revenir tester le support des 40E de début février 2021 ou des 39E du 2 janvier et 14 août 2019.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -4.67%