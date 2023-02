(AOF) - BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée lancent " Ardian Access Solution ", une unité de compte en Private Equity. Le support de cette UC est un fonds commun de placement à risques (FCPR) géré par Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement non coté. Lancée en exclusivité auprès des clients de BNP Paribas Banque Privée, l'unité de compte " Ardian Access Solution " sera accessible via les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les PER individuels distribués par BNP Paribas Cardif.

" Ardian Access Solution " est un fonds perpétuel dit " evergreen " qui permet aux clients privés et leurs éventuelles holdings patrimoniales d'avoir accès à des opérations habituellement réservées à des investisseurs institutionnels tout en bénéficiant d'un accompagnement dédié au travers des contrats d'assurance vie, de capitalisation et les PER individuels distribués par BNP Paribas Cardif.

Afin de répondre à la recherche de sens des épargnants, cette UC leur ouvre l'opportunité de financer l'économie réelle en soutenant le développement et le financement d'entreprises non cotées, principalement situées en Europe et en Amérique du Nord, présentes sur des secteurs d'activité variés.

Le fonds dispose d'un portefeuille diversifié d'actifs investis en direct aux côtés des fonds institutionnels d'Ardian (en co-investissement, capital transmission et capital développement) et indirectement via des investissements en secondaire dans des fonds ayant déjà réalisé des investissements.