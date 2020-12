BNP Paribas Capital Partners devient signataire des PRI

(AOF) - BNP Paribas Capital Partners renforce son engagement en tant qu'investisseur responsable en signant les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies.

Gilles Guérin, Directeur Général de BNP Paribas Capital Partners, a commenté : " Nous sommes fiers d'avoir été acceptés en tant que signataire des PRI, ce qui est le premier pas vers l'adoption des meilleures pratiques en tant qu'investisseur responsable. Notre monde est confronté à des défis majeurs et nous sommes convaincus que notre responsabilité en tant qu'investisseur inclut le devoir d'agir positivement sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. La prise en compte des facteurs ESG au-delà de l'analyse financière traditionnelle permet une meilleure évaluation des risques et des opportunités, et peut avoir un impact positif sur le profil risque/rendement à long terme de nos portefeuilles d'investissement. Nous pensons qu'il s'agit là d'une composante essentielle d'une saine pratique de gestion. "